Linkiesta.it - La priorità della Nato è garantire la miglior posizione all’Ucraina in eventuali negoziati

Leggi su Linkiesta.it

Lasarà al fianco dell’Ucraina, nella sua lotta di resistenza contro l’aggressioneRussia, per tutto il tempo necessario. Il segretario generale dell’Alleanza Atlantica, Mark Rutte, non lascia spazio a molti dubbi quando si tratta disostegno militare a Kyjiv. Lo ha ribadito ancora una volta ieri, in un incontro a Bruxelles proprio con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. «Lafarà tutto, compresa la fornitura di sistemi di difesa aerea e altri sistemi d’arma, perche l’Ucraina sia un giorno nellapossibile, quando lo decideranno, per avviare i colloqui di pace», ha detto Rutte.L’incontro nel cuore dell’Europa tra il leadere il presidente ucraino è servito soprattutto a chiarire che l’Occidente, a partire proprio dall’Alleanza Atlantica, non si sfilerà dal suo impegno al fianco di Kyjiv, nemmeno con il ritorno alla Casa Bianca di Donald Trump.