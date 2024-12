Liberoquotidiano.it - Kosovo: Mattarella, 'senza missione Kfor violenza avrebbe devastato regione'

Roma, 19 dic. (Adnkronos) - In 25 anni "ci sarebbero state esplosioni dicherolaoltre che il Paese. Per questo quanto fate è impegnativo e lo è stato in momenti delicatissimi nella zona a preserba in cui vi sono stati scontri e artificiose contrapposizioni. Per questo è fondamentale la vostrache garantisce quanto meno la necessità di evitare scontri diretti e di tenere un clima di condizioni di sicurezza accettabili", anche di fronte al "pericolo rappresentato da intromissioni dall'esterno dei Balcani". Lo ha sottolineato il Presidente della Repubblica, Sergio, nel collegamento con i militari italiani impegnati in.Il Capo dello Stato ha sottolineato come la predellasia "molto importante anche per la prospettiva dell'ingresso dellabalcanica nell'Unione europea, che richiede serenità che allo stato è da conseguire".