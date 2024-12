Lanotiziagiornale.it - “Favori alle lobby e agli evasori: è la Manovra delle mele marce”. Parla il capogruppo di Avs nella commissione Bilancio della Camera, Grimaldi

Marcodi AVS, lei l’ha definita la “Finanziaria”. Ci spiega perché?“Era un gioco di parole riferitotante mance che contiene. Tra cui questo fondo mancia che verrà svuotato domani (oggi, ndr) con gli ordini del giorno. Per noi è un atto incredibile che si utilizzi impropriamente una discussione, come quella degli ordini del giorno, per ricambiare la Finanziaria con magari micro-finanziamenti, laddove mi sembrava chiaro che non dovessero esserci interventi particolaristici per la scuola tal dei tali o per una fondazione qualsiasi”.Come giudica il metodo con cui la legge diè arrivata nell’Aula– semideserta peraltro – ieri mattina?“Un mix di cinismo e sciatteria. Cinismo perché c’è anche una regia dietro il fatto di iniziare così presto a fare una Finanziaria per poi arrivare all’ultimo a depositare un maxi-emendamento, che tra le altre cose presentava una sovra-copertura di 100 milioni in più di cui non si erano accorti.