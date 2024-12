Spazionapoli.it - “È più forte di lui”, paragone fortissimo con Kvara: Caressa fa discutere

Leggi su Spazionapoli.it

Ultime calcio Napoli – Il giornalista Fabioha parlato di Khvichatskhelia in uno dei contenuti del suo canale You Tube: ilcon il georgiano protagonista fa.Le ultime ore per il Napoli calcio sono molto frenetiche, soprattutto in vista della prossima partita del campionato di Serie A contro il Genoa, in programma per sabato pomeriggio allo stadio Marassi di Genova. L’attenzione è anzitutto posta a quelle che sono le ultime novità dall’infermeria, con Alessandro Buongiorno e Khvicha Kvarsatskhelia che saranno assenti per la trasferta in terra ligure. Se per il centrale ex Torino si dovrà aspettare almeno un mese, lo stesso non si può dire per il numero 77: quest’ultimo è sulla via del recupero, tant’è che si spera di poterlo avere quantomeno a disposizione per la sfida contro il Venezia (che si giocherà il 29 dicembre, ndr).