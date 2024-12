.com - Calcio / Juniores Provinciale Marche 2024/2025, risultati e marcatori dell’11^ giornata

Il Borghetto è campione d’Inverno grazie alla vittoria sul Candia Baraccola Aspio. Vincono anche Trecastelli, Le Torri Castelplanio e Filottranese. Pari tra Cupramontana e Aurora Jesi VALLESINA, 19 dicembre– Si è concluso il girone d’andata del campionato. Andiamo a scoprire quello che è successo nell’11^dello scorso fine settimana.Nel girone A, il Trecastelli espugna il campo della Falco Acqualagna per 2-3 e chiude il girone d’andata al quarto posto, a -4 dalla vetta. L’Aesse Senigallia B, invece, ha perso in casa per 2-3 contro il Muraglia campione d’inverno.Parlando del girone B, il Borghetto batte 2-1 il Candia Baraccola Aspio con la doppietta di Re e si aggiudica il girone d’andata. I candiani, tra l’altro, scivolano al quarto posto, per via della contemporanea vittoria del Le Torri Castelplanio per 2-4 sul campo della Real Porto Senigallia: sugli scudi Severini, autore di una tripletta.