Tvzap.it - Al Bano, Loredana Lecciso vuole fare pace con Romina ma finisce malissimo

Personaggi TV. Alberto Dandolo, nella sua rubrica sull'ultimo numero del settimanale Oggi, ha rivelato un retroscena sorprendente che riguarda, compagna di Al. Secondo il giornalista, laavrebbe deciso diun passo verso la pacificazione conPower, l'ex moglie del cantante, con l'intento di deporre definitivamente l'ascia di guerra e cercare di costruire un rapporto civile. Tuttavia pare che la richiesta non sia stata accolta nel migliore dei modi.conDandolo scrive: "Potrebbe arrivare già durante le imminenti festività l'invito a un incontro privato cherivolgerà aPower per deporre l'ascia di guerra e avviare così un rapporto sereno".