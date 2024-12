Thesocialpost.it - Torna dal Congo e muore, il dramma di Andrea Poloni. Cosa emerge dagli ultimi esami: “Dai primi esami si tratta di malaria”

Un uomo di 55 anni di Trevignano, recentemente rientrato da un viaggio in, è morto per quella che sembra essere, secondo iaccertamenti. “Dai riscontri pare si tratti soltanto di, ma glinon sono ancora conclusi. I medici dello Spallanzani stanno completando tutte le analisi”, ha spiegato il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, durante un evento pubblico.Leggi anche: Milano, investe mamma e figlia e si dà alla fuga: il pirata della strada è un dirigente comunaleSul caso è intervenuto anche il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, durante il Question Time alla Camera. “Il ministero della Salute sta monitorando la situazione con un gruppo di coordinamento per individuare eventuali nuovi casi di rientro dal”, ha dichiarato.