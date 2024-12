Sliding doors nella pallavolo di A1 | scambio di atlete fra Bisonte e Savino del Bene

Leggi su Corrieretoscano.it

FIRENZE –anche nel mondo delladove impazza il volley mercato. IlFirenze si rinforza al centro ingaggiando la ventitreenne olandese Indy Baijens, proveniente dallaDelScandicci in cui ha militatoprima parte di questa stagione. Il club del presidente Elio Sità e del patron Wanny Di Filippo riempie dunque lo slot lasciato vuoto da Giulia Mancini mettendo a disposizione di coach Bendandi una giocatrice di altissimo profilo, che con la nazionale del suo paese ha già partecipato a un’olimpiade e a due europei (vincendo la medaglia di bronzo nel 2023), e che a livello di club ha maturato esperienze in Francia, Polonia, Germania e Italia, così come nelle coppe europee (prendendosi anche il premio di miglior muratriceCev Cup 2022/23).Baijens, che dall’alto dei suoi 193 centimetri garantisce grande qualità e potenza sia a muro che in attacco, sarà la quinta olandese della storia del club dopo Laura Dijkema, Nika Daalderop, Yvon Beliën e Jolien Knollema, e vestirà la maglia numero 16: già oggi ha cominciato ad allenarsi con Il, aggiungendosi a Božana Butigan e a Nausica Acciarri nel reparto delle centrali.