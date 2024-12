Iltempo.it - Si sveglia dal coma... con la tessere del Pd: denuncia e terremoto politico

Dem a sua insaputa, tanto che quando si èto dalsi è ritrovato con la tessera del Pd. È indignata la famiglia di un uomo della provincia di Avellino, luoghi dove in passato si erano verificate macroscopiche distorsioni nel tesseramento per il Partito democratico, che qualche tempo fa è stato ricoverato all'ospedale di San Martino Valle Caudina ad Avellino. "Non ha potuto firmare la tessera Pd, perché nella fase del tesseramento era ricoverato in ospedale. È stato ben due mesi inper un attacco celebrale, poi trasferito in una clinica riabilitativa", ha dichiarato la moglie al Corriere della sera. E ancora: "Non so chi ha firmato e pagato la quota della tessera, ma qualcuno a nostra insaputa, per proprio tornaconto, ha utilizzato i suoi dati per sottoscrivere la tessera.