Per la film di Maura Delpero la notte delle stelle diventa un sogno sempre più vicino

Vermiglio continua la sua corsa verso gli Oscar 2025. La pellicola di, girata nel dialetto della Val di Sole con molti attori non professionisti, è nella shortlist dei 15 miglioriinternazionali scelti dall’Academy. Per il, dunque, launpiù. Oscar 2024: 5 look “vecchia Hollywood” che ricorderemo X Leggi anche › “Vermiglio” diè ilitaliano scelto per gli Oscar 2025 Oscar 2025, Vermiglio nella shortlist deiinternazionaliPer ildiretto dasi trattata di un nuovo traguardo.