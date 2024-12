Ilgiorno.it - Paulo Fonseca visita l'Istituto Beccaria: iniziativa solidale del Milan

Una giornata diversa dal solito, ieri, per i ragazzi ospiti dell’penale per minorenni. Nel penitenziario alla periferia dio l’allenatore delha incontrato giovani carcerati impegnati in percorsi di recupero e riabilitazione sociale. Un’organizzata da Fondazionee dal club rossonero nell’ambito dei loro progetti d’impegno sociale, ideati per dare risposte concrete ai bisogni del territorio attraverso interventi solidali.hato ile ha parlato con i ragazzi di valori e opportunità, provando a portare un messaggio di speranza e solidarietà: "Nella vita di tutti i giorni come nel calcio – ha spiegato l’allenatore rossonero – la disciplina e il rispetto delle regole sono valori fondamentali per poter raggiungere gli obiettivi che ci prefissiamo.