Milano, investe mamma e figlia e si dà alla fuga: il pirata della strada è un dirigente comunale

L’incidente, descritto come un semplice “botto”, si rivela in realtà molto più grave: il muso di un suv colpisce in pieno un passeggino mentre attraversa sulle strisce pedonali. A seguito dell’impatto, la bambina di soli tre anni che si trovava nel passeggino cade a terra, riportando un trauma e diverse contusioni al volto. Viene trasportata in codice giallo al Niguarda, mentre la madre, una donna bengalese di 31 anni, viene solo sfiorata dall’auto e rimane illesa.Leggi anche: Mister Davide Semprevivo stroncato a 29 anni da un malore: il saluto dei suoi ragazziÈ la mattina del 17 dicembre quando si verifica l’incidente, che per modalità ricorda quello mortale avvenuto la settimana precedente in viale Renato Serra. Gli agenti del Radiomobilepolizia locale, sotto la guida del nuovo comandante Gianluca Mirabelli, impiegano sette ore per rintracciare il conducente fuggitivo.