Meglio una Scheda video con GPU veloce o più VRAM?

Una delle componenti più importanti e costose di un computer è lagrafica dedicata, chiamata anche GPU discreta. Anche se la componente grafica è presente su qualsiasi PC (in particolare con i moderni processori, che integrano anche un chipdi fascia bassa), diventa necessario utilizzare unadedicata e specifica se vogliamo usare il PC per giocare aigiochi, per lavorare con programmie di grafica.Negli ultimi anni la memoria delle schede grafiche per i PC, la cosidetta, ha assunto un'importanza cruciale anche per altre attività, tra cui minare criptovaluta o, ancora, la creazione di immagini tramite IA.Non andremo qui tanto a elencare pezzi specifici, perchè il mercato delle schedecambia in continuazione, ma piuttosto una guida per capire come distinguere le schedee capire quale sia la migliore del momento, anche in riferimento al prezzo visto che si tratta di una componente che può anche costare migliaia di Euro.