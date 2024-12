Oasport.it - LIVE Milano-Hypo Tirol Innsbruck, Champions League volley in DIRETTA: partita da non sbagliare

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti allatestuale di, gara valevole per il quarto turno delladi, Pool C.In SuperLega,è reduce da due vittorie consecutive, contro Modena e Taranto. I lombardi occupano la sesta piazza con 21 punti raccolti sinora. Una vittoria inpotrebbe aiutare i ragazzi di Piazza anche in termini di consapevolezza.Allianzcerca un successo per rilanciarsi in Europa, dopo il tonfo casalingo di due settimane fa (al tie break) contro i polacchi dell’ Aluron Warta. I ragazzi di Roberto Piazza affronteranno gli austriaci dell’, fanalino di coda del girone. Non sono ammessi passi falsi, servono 3 punti per inseguire il primo posto nel girone.