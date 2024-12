Lettera43.it - La speleologa Ottavia Piana è stata estratta dalla grotta

portata fuorialle 3:15 di mercoledì notte la, bloccata a seguito di una caduta nell’Abisso Bueno Fonteno, nel bergamasco, da sabato pomeriggio. Lo ha annunciato il Soccorso alpino. Nell’ultimo tratto i soccorritori hanno potuto accelerare il passo, anche su suggerimento dei sanitari che dovranno ora valutare con attenzione le sue condizioni di salute. La donna di 32 anni avrebbe riportato traumi alle vertebre e alle costole, fratture alle ossa facciali e a un ginocchio. Èimmediatamente trasferita in elicottero all’ospedale di Bergamo.VIDEO Il momento in cui laviene. Avrebbe riportato traumi alle vertebre e alle costole, fratture alle ossa facciali e a un ginocchio. #ANSA pic.twitter.com/Fdl3J9qnSv— Agenzia ANSA (@AgenziaAnsa) December 18, 2024Un soccorritore: «Era provata dal dolore ma era cosciente, è andata bene»Le attività di soccorso, iniziate la mezzanotte del 15 dicembre, si sono concluse in anticipo rispetto alle tempistiche stimate e hanno visto l’impiego di 159 tecnici del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico provenienti da 13 regioni italiane.