La sinistra che annega nel suo woke

C'era una volta il «vietato vietare» e ora c'è il. Un brodo di retorica, politically correct e contraddizioni dentro cui stando lache se l'è inventato, anzi che l'ha importato dalla cancel culture. Come se ritrattare fosse la strada del progresso. Il caso di Tony Effe è emblematico. Un rapper di cui si conosceva ogni verso viene prima invitato e poi cacciato dal Concertone di Capodanno della Capitale. Quella Roma progressista e inclusiva, guidata dal Pd Roberto Gualtieri, talmenteda non riuscire nemmeno a mettere i cancelli per scongiurare le tendopoli fuori controllo che infestano l'Urbe. Nel nome di un elenco infinito di frasi fatte, il rapper è il Demonio. Lo stesso che salirà sul palco di Sanremo con Carlo Conti che, con tutto il rispetto e l'ammirazione per un grande professionista, non è certo un rivoluzionario antisistema che sfida il mainstream.