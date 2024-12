Sport.periodicodaily.com - Vitoria Guimares-Fiorentina: le probabili formazioni e dove vederla

Gara valida per la sesta ed ultima giornata di Conference League 2024/2025. Si affrontano due delle squadre più in forma della competizione con l’obiettivo di migliorare ulteriormente la classifica che li vede già qualificate agli ottavi almeno attraverso i play-off.si giocherà giovedì 19 dicembre 2024 alle ore 21 presso l’Estadio Dom Alfonso Henriques.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I padroni di casa si preparano a chiudere questa prima fase della competizione ancora imbattuti, avendo conquistato quattro vittorie e un pareggio nelle prime cinque partite, con l’ultima netta affermazione sul San Gallo per 5-1. Il secondo posto è assicurato, ma l’obiettivo è chiudere con una vittoria. Non altrettanto virtuoso può definirsi il cammino in campionatola squadra di Rui Borges è sesta in classifica con un ritardo di cinque punti dalla zona europea.