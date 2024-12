Inter-news.it - Percassi (AD Atalanta) avvisa Inter e Napoli: «Presto altri 2 rinforzi»

L’Amministratore Delegato dell’, Luca, ai microfoni di Sky Sport, spiega i successi della squadra di questi anni. Fiducia nei giocatori e nell’allenatore. Lotta conper lo scudetto. Le sue parole.PRESIDENTE – Luca, Amministratore Delegato dell’, si esprime in questi termini riguardo i successi della squadra: «Viviamo questa cosa con grande equilibrio e tranquillità, sapendo di essere alla metà di un percorso ancora molto lungo. Abbiamo fiducia nell’allenatore e nei nostri giocatori. ma quello che ci conquisteremo lo faremo sempre con il lavoro, come fatto in questi anni. L’dopo tanti anni raccoglie risultati anche inaspettati, ma figli di grandi investimenti. Noi pensiamo che la rosa possa essere considerata competitiva. Consapevoli che Scamacca e Scalvini torneranno a dimostrazione del mister a pieno regime».