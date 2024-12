Terzotemponapoli.com - Paganin: ”Giocare solo il campionato è davvero importante in chiave Scudetto, il Napoli…”

Leggi su Terzotemponapoli.com

: “per il, per Conte, è. È un vantaggio che il tecnico salentino sfrutterà di certo, perché avere 10 o 12 partite in meno è moltoL’ex calciatore oggi opinionista sportivo Massimoha rilasciato alcune importanti dichiarazioni sulla Serie A e le sue protagoniste in un’intervista esclusiva ai microfoni della testata News.Superscommesse.it.si è concentrato sulle squadre in cui ha militato, in particolare su Inter, Atalanta, Bologna, poi ha affrontato tematiche legate alla lotta, alle outsider dele alla lotta salvezza. In questo estratto, l’opinione disulla competitività del Napoli, che a differenza delle altre pretendenti al titolo può concentrarsi esclusivamente sul.Il Napoli probabilmente sarà nella lottacon Inter e Atalanta.