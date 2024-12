Gamerbrain.net - Onimusha Way of the Sword è un Sequel, Reboot o Remake? Facciamo chiarezza

DopoWarlords, Capcom durante i TGA 2024 ha annunciato il ritorno dicon Way of the, e c’è chi giustamente si è chiesto se si tratta di un, uno un. Non abbiamo molti dettagli a riguardo ma alcune importanti informazioni da condividere con voi che potrebbero fare luce su questo mistero.tornerà nel 2026 Way of thesecondo quanto affermato da Capcom è un nuovo gioco della serie, dunque non si parla nè di unnè di un. Il gioco offrirà una storia totalmente inedita, ambientato durante il periodo Edo, che va dal 1603 al 1868, in linea dunque con Dawn of Dreams che era ambientato nel 1600. Non è ancora chiaro se si tratta di uno di un titolo slegato dagli eventi e personaggi degli altri episodi.Quello che sappiamo è che il protagonista sarà un personaggio totalmente inedito, equipaggiato con il Guanto Oni, pur mantenendo i tratti distintivi del franchise.