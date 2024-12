Ilgiorno.it - Nerviano premia i cittadini illustri. Al parco don Mocchetti il “Viale delle Benemerenze“

La città celebra i suoicon treciviche. Dopo l’approvazione della commissione e la delibera della giunta, la sindaca Daniela Colombo le ha consegnate a Riccardo Lonati, Rinaldo Mezzanzanica e alla Materna di. "Non è un gesto formale, ma un riconoscimento al valore di chi, con impegno e dedizione, arricchisce la collettività – ha dichiarato la sindaca –. Sono persone e istituzioni che incarnano valori come generosità, altruismo e rispetto, migliorando la vita della nostra comunità". Lonati, oggi novantenne, è stato un punto di riferimento per oltre 50 anni: gestore del primo distributore di carburante, ha sostenuto varie associazioni, dalla U.S. Nervianese Ciclismo a organizzazioni culturali come Collage e Amici della Chiesa del Lazzaretto. La Materna di, inaugurata nel 1895, ha rappresentato un pilastro educativo per generazioni di bambini.