Iltempo.it - Malattie rare, approvato in Italia vamorolone per distrofia muscolare Duchenne

Leggi su Iltempo.it

Roma, 17 dic. (Adnkronos Salute) - L'Agenziana del farmaco (Aifa) ha recepito l'autorizzazione europea dell'Ema per(Agamree*) per il trattamento di pazienti condi(Dmd) di età pari o superiore a 4 anni. Il farmaco è classificato in classe Cnn (farmaci in attesa di negoziazione di prezzo e rimborsabilità). L'approvazione - si legge in una nota diffusa da Santhera Pharmaceuticals - segue la decisione del Comitato europeo dei medicinali per uso umano (Chmp) che ha riconosciuto il profilo positivo di beneficio/rischio diin questa popolazione di pazienti, compresi alcuni vantaggi di sicurezza rispetto ai corticosteroidi, attualmente lo standard di cura. Ladiè una rara malattia ereditaria legata al cromosoma X, che colpisce quasi esclusivamente i maschi.