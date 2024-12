Sport.quotidiano.net - Handball Estense, weekend amaro. Cadono prima squadra e giovanili

Leggi su Sport.quotidiano.net

Nulla da fare per l’nell’utlimo fine settimana di gare del 2024. Nel campionato di serie B i ragazzi di coach Onelli hanno giocato sul difficile campo di Rubiera una gara non bella, terminata col punteggio di 22-21 a favore dei padroni di casa. I rubieresi con questi 2 punti si portano al 3° posto e staccano l’Hbe, che rimane al quarto posto in coabitazione con Parma e Carpine. Queste le parole di coach Onelli: "Abbiamo disputato una gara molto al di sotto delle nostre corde. Approccio da dimenticare ed errori banali in ripartenza hanno condizionato la gara, senza contare i contropiedi sbagliati davanti al portiere. L’arbitraggio con troppo protagonismo non ha certo aiutato ma ha gettato benzina sul fuoco, però non possiamo certo disputare gare così importanti con questo atteggiamento impaurito e poco lucido".