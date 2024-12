Oasport.it - Daisy Osakue denuncia un episodio di razzismo: “Trattata da ladra solo perché nera”

Leggi su Oasport.it

La discobola azzurraattraverso i social network un presuntodidel quale sarebbe stata vittima a Torino, dove si era recata da Moncalieri, località nella quale vive, per acquistare un nuovo adattatore per lo smartphone in un Apple Store.Ladell’atleta arriva attraverso un video che l’azzurra ha postato accompagnandolo con una didascalia breve ma molto esplicativa: “Momento sfogo. Per una volta che escomi sono svegliata bene mi devono far girare le ‘balle’ e rovinare l’umore“.spiega quanto sarebbe avvenuto: “Stavo guardando cover, ascoltando la musica e mi sentivo bene. A un certo punto vado giù per vedere le cuffie e sento qualcuno che si ferma davanti a me. Mi blocca e mi dice: ‘Devi pagare prima di andare’“.Malagò celebra lo sport azzurro: “Italia terza al mondo in tutte le discipline olimpiche”L’azzurra avrebbe spiegato all’addetto alla sicurezza le sue intenzioni: “In che senso? Sto andando giù, pagherò giù!”, mentre la replica sarebbe stata: “Stofacendo il mio lavoro“.