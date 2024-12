Secoloditalia.it - Conto alla rovescia e fiato sospeso per la speleologa bloccata in grotta: 36 ore per salvarla (video)

Laitaliana Ottavia Piana, rimastanelladi Bueno Fonteno nel bergamasco è stabile nonostante le gravi ferite riportate nella caduta di sabato sera. I soccorsi hanno garantito che la donna di 32 anni potrà uscire dsoltanto entro giovedì, ora si trova in barella e per il trasporto di salvataggio hanno partecipatomissione 126 tecnici del soccorso Alpino e Speleologico che hanno formato 5 squadre di recupero. La donna viene costantemente monitorata dai soccoritori, perché nonostante l’equilibrio della sua condizione, ha subito traumi e fratture al volto, al torace e agli arti inferiori. Tuttavia, per garantire l’estrazione della donna dcaverna, serviranno altre due squadre di soccorso: una arriverà stasera e l’altra domani. Stando a quanto riportato dal dottor Rino Bregnani del soccorso alpino, dopo questa esperienza la studiosa avrebbe intenzione di “abbandonare la speleologia per sempre”.