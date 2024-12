Scuolalink.it - Test di ammissione in Medicina Università Cattolica 2025/26: novità su date e bando

Leggi su Scuolalink.it

L’ha ufficializzato lee le modalità per ildiai corsi di laurea ine Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria ea indirizzo tecnologico per l’anno accademico/2026. Ilcon tutti i dettagli sarà pubblicato il 9 gennaio, data in cui apriranno anche le iscrizioni alla prova. Posti disponibili pere Odontoiatria/26 Per l’anno accademico/2026, l’mette a disposizione i seguenti posti disponibili: 480 posti per il corso di laurea ine Chirurgia (LM-41) 25 posti per il corso di laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria (LM-46) 80 posti per il corso di laurea ine Chirurgia a indirizzo tecnologico Ogni candidato potrà scegliere fino a due corsi di laurea specificando l’ordine di preferenza (prima scelta e seconda scelta).