Stefania Orlando pronta a tornare nella Casa del Grande Fratello | Alcuni mi hanno detto che rischio di rovinare il mio percorso ma…

sarà una dei prossimi concorrenti a varcare la Porta rossa. Entrerà questa sera, lunedì 16 dicembre,dela vivere per la seconda volta il suoda gieffina.Aveva infatti preso parte alla famosa quinta edizione diVip, di cui è stata una delle protagoniste indiscusse, che è rimasto nel cuore di tantissimi telespettatori che ancora ne parlano con nostalgia.sarà chiamata a tentare di risollevare un’edizione deludente in termini di ascolti, nonostante un’inattesa risalita dell’ultima puntata. E a fornire quel brio pungente di cui è la regina, che servirà al cast attuale a svegliarelati caratteriali che non sono ancora fuoriusciti, se non in direzione di dinamiche amorose.Proprio stamattina ha condiviso sui suoi social un’immagine appena sveglia, in cui ha raccontato le sue emozioni in vista del suo imminente ingresso:Buongiorno, oggi mi sono svegliata molto presto, sono tanto emozionata e preoccupata, confusa e felice! Più tardi, prima che mi tolgano il telefono, farò un video per salutarvi.