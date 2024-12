Liberoquotidiano.it - Sara Giudice e Nello Trocchia, archiviazione per la "violenza sessuale di gruppo" sulla collega

Il gip di Roma ha archiviato l'indagine che vedeva coinvolti i due giornalisti, ch erano stati accusati didiai danni di una. Ilha accolto la richiesta della Procura che aveva sollecitato l'dell'inchiesta. Nella denuncia presentata dalla giornalista nel febbraio 2023, la donna riferiva di aver subito molestie al ritorno in taxi insieme dopo una serata trascorsa con la coppia di colleghi in un locale di Trastevere, a Roma. Nelle ultime ore la situazione disembrava essere più a rischio. Dalle fonti legali si era infatti sparsa voce dell'esistenza di un video che avrebbe potuto smentire la difesa del giornalista de Il Domani e della ex inviata di Corrado Formigli a PiazzaPulita, su La7.