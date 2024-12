Lanazione.it - Rapinatore arrestato: aveva seminato il terrore a Foligno e a Perugia

Leggi su Lanazione.it

, 16 dicembre 2024 - Dopo un'intensa attività di indagine, le forze dell’ordine hanno individuato l’autore di alcune rapine compiute negli ultimi mesi anche a mano armata. Dal'uomoterrorizzato diversi malcapitati. Ora è statoe dovrà rispondere di "furto, rapina, porto abusivo di arma da fuoco e indebito utilizzo di carta di credito". Il colpo più recente quello dello scorso novembre, quando armato di pistola il malviventepercosso violentemente il gestore di una tabaccheria, per portargli via dalla cassa 150 euro.agito in precedenza anche a, rubando una borsa a una dipendente delle ferrovie dello Stato dopo essere entrato di soppiatto nell'ufficio. In questo caso ha utilizzato la carta di credito della malcapitata. L'ultima rapina a, che però gli è stata fatale, anche grazie all'uso della videosorveglianza.