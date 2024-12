Mantova | basta monetine in chiesa arriva il Pos per le donazioni

Leggi su Dayitalianews.com

Anche inil Pos, ovvero il sistema di pagamento elettronico con bancomat e carta di credito. In questo modo i fedeli potranno fare offerte anche senza spiccioli, e nel contempo – visto il periodo – ridurre le occasioni di contagio e “contaminazione” grazie alla tecnologia contactless, che permette i pagamenti (sotto la soglia dei 25 euro) senza nemmeno digitare il pin.Succede a Cicognara, piccola frazione del Comune di Viadana – provincia di– ma che fa parte della diocesi di Cremona. E’ qui che domenica 22 novembre, nella parrocchia di Santa Giulia, in occasione della Giornata di sensibilizzazione per il sostentamento del clero, è stata avviata la sperimentazione con il primo Pos in Italia per raccogliere offerte.. elettroniche.Niente piùnella cesta delle offerte, svuotando le tasche o il portafoglio: ma un pagamento consapevole e soprattutto tracciato.