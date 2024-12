Ilgiorno.it - Lega Lombarda. Romeo eletto segretario: "Ora parliamo di Nord"

Il vento deltorna a scuotere ladi Matteo Salvini. Il congresso dellahaper acclamazione Massimiliano, attuale capogruppo al Senato, come. Dopo i ritiri di Cristian Invernizzi e Luca Toccalini, nei giorni scorsi,era rimasto il solo candidato. Il suo non è stato un intervento tenero nei confronti del leader. "Sai che sono sempre stato leale con te – ha detto rivolgendosi a Salvini – ma se nonpiù del, ali voti non li prendiamo". Dalla sala è partita una standing ovation. Anche il governatore lombardo, Attilio Fontana, aveva sottolineato: "Il problema delc’è ed è sempre più presente. Non è superato". "Nemico" è una parola che torna negli interventi che hanno scandito la mattinata: "Qualche nemico – ha ammesso Fontana – c’è anche nellaperché quando vedo certi emendamenti, firmati da alcuni rappresentanti di altre zone, che vanno a danno della Lombardia io mi incazzo come una bestia".