Quotidiano.net - La madre dei Cervi. La dolorosa Resistenza di Genoeffa Cocconi

di Mariagiuseppina Bo: una donna resistente e un film che documenta la sua vita, nell’ottantesimo anniversario della scomparsa. La sua è un’esistenza spesa per i figli, il Paese, con coraggio, con un dolore insopportabile, fino al decesso, il 14 novembre 1944, nemmeno un anno dopo la fucilazione, il 28 dicembre del ’43, dei suoi sette figli – Gelindo, Antenore, Aldo, Ferdinando, Agostino, Ovidio ed Ettore– per mano fascista, al poligono di tiro di Reggio Emilia. Il docufilm diretto da Marco Mazzieri: i miei figli, i fratelli, lanciato a Reggio Emilia, verrà presentato a Parma domani e da gennaio sarà nelle sale cinematografiche (e nelle scuole) in tutt’Italia. Il film scorre con la levità di un bianco airone che si libra libero nel cielo, soffermandosi sui focus dolorosi e forti con grande coinvolgimento e scorre nel reggiano fra le campagne di Gattatico, casa (e oggi istituto), chiesa di San Tommaso, terre e cimitero di Campegine, squarciando controcorrente il velo sul ruolo delle donne nella, inserito nell’attualità.