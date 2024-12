Bergamonews.it - Incidente tra auto e camion in autostrada, grave 54enne. Segnalati 8 chilometri di coda

sulla A4 Milano-Brescia tra Grumello del Monte e Seriate, in direzione di Milano, dove si registrano 8didopo lo scontro trae un’. Ferito, dalle primissime informazioni, un uomo di 54 anni, soccorso in codice rosso (massima gravità). Non è chiaro se è l’unico coinvolto.È successo poco prima delle 16,30. Il traffico scorre su una corsia. Societàstrade consiglia di uscire a Ponte Oglio e di rientrare a Bergamo dopo aver percorso la viabilità ordinaria. “A chi viaggia in direzione di Milano – si legge sul sito – consigliamo di prendere la A35 Bre-Be-Mi e la A58 tangenziale est esterna di Milano verso Torino”.Sul posto due ambulanze e l’elisoccorso, oltre alla Polizia Stradale per i rilievi.