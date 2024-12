Isaechia.it - Grande Fratello, Ilaria Clemente scopre il sesso del bebè in arrivo: il video del gender reveal

Poche ore faha svelato ai suoi fan il sess0 delin!L’ex gieffina, che aveva dovuto lasciare la Casa deldopo aver scoperto di essere incinta fra lo stupore degli altri concorrenti del reality show, ha pubblicato sul suo profilo Instagram ildel.Circondati dai suoi affetti più cari, lae il suo compagno Daniele, con cui fa coppia dalla scorsa estate, hanno scoperto di essere in dolce attesa di un bel maschietto!Ecco ilcompleto:Romana, classe 1992, esperta di cybersicurezza,aveva lasciato la Casa più spiata d’Italia all’improvviso, facendo preoccupare pubblico e inquilini. Nel corso della puntata andata in onda il 3 ottobre la giovane ex gieffina aveva dato tranquillizzato tutti, dando il lieto annuncio in diretta: “Diventerete tutti zii”, aveva esclamato, fra la gioia e le lacrime dei suoi ex compagni di avventura.