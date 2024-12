Lortica.it - Arezzo: tenta di dare fuoco alla Questura con gasolio e pneumatico, arrestato 32enne gambiano

Momenti di paura ad, dove oggi, lunedì 16 dicembre, un uomo di 32 anni originario del Gambia hato di appiccare un incendio all’interno dellain via Filippo Lippi.L’episodio è avvenuto poco dopo mezzogiorno. Il trentenne, regolarmente residente in Italia, si è presentato portando con sé una bottiglia contenentee uno. Dopo essere entrato nell’area dedicata agli uffici immigrazione e passaporti, ha posizionato la gomma a terra, l’ha cosparsa di carburante e ha appiccato ilutilizzando un accendino.Le fiamme hanno lambito parte del corridoio d’ingresso e la zona front office, ma l’intervento rapido degli agenti di polizia ha evitato conseguenze peggiori. Utilizzando gli estintori, i poliziotti sono riusciti a domare il principio di incendio in pochi minuti.