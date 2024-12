Al monte Pora investimenti per 68 milioni Cristina Radici | La montagna non è finita serve cambiare prospettiva

Leggi su Bergamonews.it

. Non è il mondo dei sogni, ma una realtà che giorno dopo giorno sta prendendo sempre più forma. Lo ripete più volte Maurizio Seletti, amministratore delegato di Irta Spa, mentre racconta il ciclo diche da quest’anno al 2026 proietteranno ilnell’élite delle stazioni sciistiche del Nord Italia.Interventi milionari per portare gli impianti al cospetto della Presolana al passo con la modernità del settore, un salto che non poteva più essere rimandato. “Quella delè una storia tormentata”, ricorda Seletti. La famigliaè diventata azionista di maggioranza della società che gestisce la stazione nel 2016, dando il via ad una fase di consolidamento e di sistemazione dei conti che ora inizia a mostrare i primi frutti: “Usciamo da un biennio in cui Irta ha prodotto utile e siamo ora pronti ad aprire un percorso di sviluppo virtuoso”.