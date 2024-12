Ilrestodelcarlino.it - "Vogliamo ottenere un risultato di prestigio. Sarebbe bello regalare una gioia ai tifosi"

A Castelfidardo sognano di rifare all’Ancona lo sgambetto come nel 2020. "ripetere quele dare una bella soddisfazione a tutto l’ambiente. Quella fu una vittoria importantissima per il nostro cammino verso la D e vorremmo domani (oggi, ndr) una bella cornice di pubblico che sorregga i nostri ragazzi verso undi- afferma il socio di maggioranza del Castelfidardo, con il 45% delle quote, Fausto Pigini –. Il nostro obiettivo è quello diuna bellaa tutta la città di Castelfidardo". Pigini, da 10 anni in società, con 8 campionati di D alle spalle, è tornato da un paio di settimane al vertice del sodalizio fidardense insieme ai soci storici Costantino Sarnari, Franco Baleani e Max Ciucciomei e ora suona la carica in vista del derby odierno del Mancini dando un segnale di unità d’intenti per il prosieguo del campionato.