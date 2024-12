Verissimo gli ospiti e le interviste di oggi domenica 15 dicembre

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) – Per il secondo appuntamento del weekend con, Silvia Toffanin accoglierà per la prima volta nello studio Fiorella Mannoia, interprete e cantautrice dallo stile inconfondibile. Dopo la cantautrice, tornerà nello studio diRomina Power insieme a Kabir Bedi per raccontare la loro amicizia e il loro recente viaggio fatto in India. A, il dolore, ma anche la forza, di Vincenzo Gualzetti, il papà di Chiara, vittima di femminicidio a soli 15 anni. Dalla fucina di talenti di ‘Amici’, saranno in studio due coppie unite nella danza e nella vita: Giulia Pauselli con Marcello Sacchetta e Veronica Peparini con Andreas Müller. Infine, torna la showgirl e l’opinionista Paola Caruso, che tornerà a parlare dei problemi di salute che avevano colpito il figlio Michele.