Ilrestodelcarlino.it - Pentito di aver venduto la Vespa la cerca e la ricompra 27 anni dopo

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Fano, 15 dicembre 2024 – Dal divieto assoluto impartito dai genitori a salire su un motorino. al desiderio irrefrenabile di montarli e collezionarli. Per il fanese Enrico Fedocci, 53, laè la metafora della sua ribellione adolescenziale, che poi è diventata indipendenza e libertà. E infine collezionismo di esemplari d’epoca.riacquistato nel 2022 laStruzzo del 1956 che i suoi genitori, sessant’prima, alla nascita del fratello, avevano scambiato per una carrozzina, oggi Fedocci ha recuperato – ben 27– anche la125 Prima sgangherata che avevanel ’97 per comprarne una nuova con i soldi dei primi stipendi da giovane cronista. E’ bastato fare un accesso al Pra per scoprire che proprio quella, da Milano dove Fedocci viveva, esisteva ancora ed era a Pistoia.