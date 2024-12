Ilgiornaledigitale.it - Nuova Mercedes Classe C 2025: si avvicina l’ora del restyling

Vista la recente presentazione dellaAudi A5, laC dovrà correre al più presto ai ripari per non perdere quote di mercato. E’ previsto infatti entro la fine della primavera delildella berlina tedesca, disponibile anche in versione station wagon.Attendiamo poi le prime consegne dell’auto entro il prossimo autunno. Il consueto facelift di metà carriera del modello denominato W206 arriverà proprio 4 anni dopo il lancio del 2021.Le immagini utilizzate nell’articolo sono dei render non ufficiali presi dal video del canale Youtube di MV Auto. Le foto dovrebbero rispecchiare verosimilmente quelle che saranno le forme definitive dell’auto. Inseriamo di seguito il link alla fonte:LaC vedrà unacalandra anteriore con griglia extralarge, simile allaE.