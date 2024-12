Lettera43.it - Liberata Parastoo Ahmadi, la cantante iraniana arrestata per essersi esibita senza velo

Laper non aver indossato l’hijab durante un’esibizione trasmessa sui social media, è stata. Lo stesso è accaduto per Ehsan Beiraghdar e Soheil Faghih-Nassiri, i due musicisti uomini che suonavano per lei. Lo ha reso noto il canale israeliano Abu Ali Express citando fonti vicine all’opposizione.Teheran: «Non ha rispettato i principi della Sharia»aveva pubblicato la sua performance su YouTube accompagnando le immagini con il seguente messaggio: «Sono, una ragazza che vuole cantare per le persone che ama. Questo è un diritto che non potevo ignorare: cantare per la terra che amo appassionatamente». Parole forti e una presa di posizione che non è passata inosservata. Per due giorni non si è saputo nulla di lei e il suo avvocato aveva sostenuto fosse stata