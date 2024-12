Tvplay.it - Juve, è ufficiale: firma un centrocampista fino al 2027

Leggi su Tvplay.it

In casasi pensa sempre al mercato. Il club bianconero lavora al presente e al futuro e Giuntoli continua senza sosta. Non è un momento semplice per ladi Thiago Motta ed anzi il clima attorno alla società bianconera è incandescente. La società ha investito quasi 200 milioni sul mercato ma i risultatira sono piuttosto preoccupanti, la squadra non gira e allo stesso tempo gli acquisti al momento sembrano dei flop., èunal(Lapresse) TvPlayDai problemi di ambientamento di Douglas Luiz e Koopmeiners – davvero lontano quest’ultimo dal rendimento dell’Atalanta – agli infortuni che vede l’ex fiorentino Nico Gonzalez praticamente sempre assente in campo. Lanon è andata oltre il 2 a 2 casalingo contro il Venezia ed ora la situazione è piuttosto preoccupante, il club pensa ad una soluzione ma non è affatto semplice e i tifosi ieri hanno contestato apertamente la squadra e in particolare Dusan Vlahovic.