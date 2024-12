Iltempo.it - CircAfrica sbarca a Roma: colori, musiche e ritmi per un Natale di festa

arriva in Italia uno show spettacolare formato famiglia con numeri mozzafiato ed una esplosione di. Dopo una trionfale tournée in Austria e Germania fa tappa al'imperdibile evento “”, un palcoscenico senza confini che abbatte le barriere e costruisce un mondo fatto ditravolgenti, in un viaggio tra le arti performative africane in tutte le sue forme: acrobatica, giocoleria, contorsionismo e danza, che si fondono con le melodie e la presenza di artisti africani di fama mondiale. Dal 19 dicembre 2024 al 2 febbraio 2025 ad ospitare questo spettacolo unico nel suo genere, realizzato grazie alla Zoppis Productions, leader nella creazione di grandi show per la famiglia, sarà al'ex Velodromo dell'Eur, in Via Oceano Pacifico 162. Sotto il tendone delle meraviglie nessun animale ma un prezioso omaggio alla diversità culturale e artistica del continente africano con artisti provenienti da Etiopia, Tanzania, Tunisia, Marocco, Kenya, Egitto, Senegal, Sud Africa e molte altre nazioni, che promettono di incantare il pubblico dopo aver conquistato i più prestigiosi festival internazionali.