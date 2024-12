Spazionapoli.it - Tegola Napoli, arriva il divieto per 2 mesi! Tifosi infuriati per la decisione

Leggi su Spazionapoli.it

Ultime Calcio– Conferme in arrivo per ilche durerà per ben 2: isono furiosi per l’incredibileche diventerà ufficiale Tra le ultime calciopiù discusse di questa giornata, c’è sicuramente quella lanciata da Repubblica in mattinata sulle proprie pagine. Una possibileche farebbe infuriare e non poco i milioni dipartenopei, soprattutto quelli residenti in Campania. Nel mentre che la squadra di Antonio Conte lotta per lo Scudetto, infatti, i suoi sostenitori portano avanti una battaglia che rischia di penalizzare e non poco anche i giocatori.Il calore del popolo napoletano è tra i più riconosciuti in Italia, nel bene e purtroppo anche nel male. Nel corso di questa stagione non sono mancati bei momenti, come quelli visti in-Como sugli spalti, ma anche scende oggettivamente evitabili nel 2024, come quelle che si sono verificate durante la partita tra gli azzurri ed il Cagliari in Sardegna.