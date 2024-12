Sport.periodicodaily.com - Serie A: L’Atalanta conquista la decima vittoria consecutiva, 1-0 al Cagliari grazie a Zaniolo

continua la sua corsa trionfale inA con una, battendo il1-0 al Unipol Domusal gol decisivo di Nicolòal 66?. La squadra di Gian Piero Gasperini consolida il primo posto in classifica con 37 punti, portandosi a +5 sul Napoli, impegnato questa sera a Udine. Il, invece, resta fermo a quota 14 punti, in 15ª posizione.Primo tempo: sofferenza per la Dea e super Carnesecchiha vissuto un primo tempo complicato, soffrendo l’aggressività del. La prima occasione per i nerazzurri arriva al 20?, con un sinistro insidioso di Brescianini che sfiora il palo. Nel finale del primo tempo, ilcresce e crea grandi difficoltà alla retroguardia orobica:Al 39?, Carnesecchi salva il risultato con una tripla parata straordinaria su Piccoli e Zortea, neutralizzando unadi tiri ravvicinati che potevano sbloccare il match.