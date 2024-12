Ilrestodelcarlino.it - Quintana: bilancio dei capisestiere tra successi e sfide nel terzo settore

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Hanno affrontato, con coraggio, il periodo della pandemia, riuscendo a portare avanti la vita di sestiere nonostante le innumerevoli difficoltà. Inoltre, con pazienza e grande impegno, hanno accompagnato il mondo dellain un passaggio storico: l’ingresso degli stessi sestieri nel. Si concluderà domani, ufficialmente, il mandato di quattroe l’occasione è sicuramente quella giusta per stilare un. "E’ mancata la ciliegina sulla torta, ovvero la vittoria del Palio – ammette Marco Regnicoli, che a Porta Maggiore ha deciso di non ricandidarsi e il cui posto verrà ereditato da Gino Petronio –. Gli ultimi nove anni, però, sono stati tutti al servizio della comunità neroverde. Il sestiere è stato sempre aperto e nel sociale siamo stati molto operativi, coinvolgendo tutte le famiglie in tante iniziative.