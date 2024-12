Panorama.it - Nuovo caccia Gcap, ok all'accordo industriale, successo per i test dei sistemi di bordo

I partner industriali del Global combat air programme (), hanno raggiunto unstorico per lafornitura di un velivolo da combattimento di nuova generazione. Le società Bae Systems (UK), Leonardo(Italia) e Japan aircraft industrial enhancement Co (Jaiec) hanno firmato ieri 13 dicembre l’per lacostituzione di una nuova società - una business joint-venture – per una solida collaborazione trilaterale giàavviata dal dicembre 2022 tra i governi e le industrie della Difesa delle tre nazioni. La nuova realtà saràresponsabile della progettazione, dello sviluppo e della consegna deldi nuova generazione e manterràil ruolo di autorità di progettazione (in gergo, la design authority) delper tutto il ciclo di vita delvelivolo stesso, anche oltre l'anno 2070. Nella joint venture le tre aziende avranno una quota del 33,3%ciascuna.