Mistero Moukoko, quanti anni ha? Borussia Dortmund cancella i dubbi

(Adnkronos) – Ilsmentiscee voci sull’età di Youssoufa: l’attaccante ha 20e non ha mentito. Il club tedesco, proprietario del giocatore che milita nel Nizza, prova a fare chiarezza sul caso alimentato dalle dichiarazioni del padre presunto del calciatore:avrebbe 4in più rispetto all’età dichiarata e l’uomo non sarebbe il papà del ragazzo. Itrovano spazio anche in un documentario che l’emittente ProSieben trasmetterà domani, domenica 15 dicembre. Per il, non c’è nessun: “Nel caso di Youssoufa, i genitori biologici e la data di nascita (20 novembre 2004, ndr) sono attestati da documenti d’identità ufficiali e certificati di nascita rilasciati dalle autorità tedesche”, afferma la società giallonera. Nel documentario, secondo le anticipazioni, verrà mostrato un certificato che riporta una data diversa (19 luglio 2000) rispetto a quella menzionata nei documenti tedeschi.