Mariotto ritorna a Ballando con le Stelle, questa sera sarà tra i giurati per la seconda semifinale

Guillermotorna a ‘con le’. Come apprende l’Adnkronos, lo stilista e storico giurato del celebre show del sabatodi Rai 1presenteper la. Dopo il clamore suscitato dal suo improvviso allontanamento durante la puntata del 30 novembre e il successivo silenzio che ha alimentato le critiche sui social,rientrerà al suo posto in giuria, pronto a tornare protagonista con i suoi giudizi.Il caso, che ha tenuto banco per due settimane tra ipotesi e indiscrezioni, si conclude dunque con un ritorno inaspettato. Durante la puntata del 30 novembre, lo stilista aveva abbandonato la trasmissione in diretta durante l’esibizione di Luca Barbareschi, lasciando pubblico e colleghi sorpresi.ha successivamente spiegato che si è trattato di un’emergenza di lavoro, imprevista e da affrontare con urgenza.