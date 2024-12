Tvplay.it - Lazio-Inter, che tegola: un Big della Nazionale salta la sfida scudetto

Grande mazzata in vista del big match tra. Il tecnico dovrà fare a meno di uno dei pilastri dell’undici titolare. Lunedi sera andrà in scena all’Olimpico il big match di campionato tra, unache si preannunciaessante e con grandi aspettative per entrambi i club. La formazione di Baroni è la più in forma in questo momento mentre i nerazzurri sono i campioni d’Italia in carica e i grandi favoriti per la vittoria finale del torneo., che: un Bigla(Lapresse) TvPlayNon sarà semplice, la formazione nerazzurra è reduce dalla sconfitta contro il Bayer Leverkusen e questo ko ha destato fin troppe polemiche. L’allenatore Simone Inzaghi è finito nel mirinocritica per il troppo turnover, una situazione che in questi anni lo ha visto spesso protagonista.